Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне

Актриса Людмила Аринина ушла из жизни 14 марта в возрасте 99 лет. У неё не было детей, а третий муж скончался четверть века назад. В последние годы за одинокой артисткой ухаживала её коллега Ирина Пегова. После смерти Арининой выяснилось, что квартиру в центре Москвы и дачу под Истрой она завещала не родственникам, а Пеговой.

Родня, по словам Стаса Садальского, вспомнила о существовании Арининой только после её кончины — когда узнала о недвижимости. Племянники мгновенно побежали в суд оспаривать завещание, пытаясь представить покойную "дурочкой". Садальский назвал это банальным планом.

"Родня вспомнила о ней только после смерти, когда узнала про квартиру в центре Москвы и дачу под Истрой. 99-летняя актриса Людмила Аринина ушла из жизни, но своё наследство оставила не племянникам, а прекрасной актрисе Ирине Пеговой — которая восемь лет была рядом, привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжёлые дни и звонила каждый день, когда родственники просто исчезли", — написал Садальский.

Сама Пегова никогда публично не высказывалась о решении Арининой. В редких интервью она лишь скромно упоминала, что поддерживает старшую коллегу по мере сил. О том, что актриса восемь лет опекала одинокую женщину, знали лишь единицы — Пегова не привыкла афишировать благодеяния.

К Арининой регулярно приходила домработница Ирины: покупала продукты, лекарства, готовила еду и убиралась, когда Людмила Михайловна уже совсем ослабла.