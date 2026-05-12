Анатолий Белый* заявил о разрыве с российскими коллегами: почему он не общается даже с Хабенским

Кино

Актёр Анатолий Белый* сообщил, что полностью прекратил контакты с российскими коллегами.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Khanin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
На прямой вопрос об общении с Константином Хабенским, которого артист некогда называл другом, последовал категоричный ответ.

"Коротко отвечу: я не общаюсь ни с кем. Во-первых, им со мной, наверное, просто нельзя общаться. [А во-вторых], меня не тянет", — категорично ответил он в интервью журналисту Станиславу Кучеру*.

Уточняя про Хабенского, Белый заметил, что их отношения не были дружбой в полном смысле слова. По его словам, они находились в хороших и тёплых отношениях, но это было в прошлом, когда собеседник был "другим человеком". Сейчас, признался актёр, у него нет никаких позывов к общению.

Белый уехал из России после начала специальной военной операции на Украине, уволившись из МХТ имени Чехова. В настоящее время он живёт в Израиле. Ранее артист уже говорил, что не скучает по России и считает своей малой родиной посёлок Брацлав в Винницкой области Украины. 

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
