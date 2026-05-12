Спектакль окончен, интрига началась: куда пропала звезда Ворониных после ухода из театра

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в "Ворониных", сообщила подписчикам своего Telegram-канала, что устраивается на новую работу.
Она выложила кадры, как идёт оформлять документы, но не стала раскрывать название организации. Артистка лишь интригующе намекнула на перемены.
"Тут что-то намечается! Иду на работу устраиваться, представляете?" — поделилась Волкова.
Это заявление прозвучало спустя месяц после громкого ухода актрисы из Театра Комедии. 10 апреля она объяснила, что покинула труппу из-за несогласия с решением руководства. По её словам, художественный руководитель уволил её с формулировкой "старая". Волкова посчитала, что таким образом продюсер намеренно хотел её задеть и сделать больно.
Актриса призналась, что отказывалась от спектаклей, качество которых её не устраивало. Она уверена, что продюсер таким образом решил ей "отомстить" за неподчинение.
