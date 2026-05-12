Испытание временем: Михаил Швыдкой объяснил дефицит честных книг и фильмов о событиях СВО

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о том, почему сегодня так мало книг, пьес и фильмов о специальной военной операции.
Политик напомнил: большинство выдающихся произведений о Великой Отечественной войне были написаны в послевоенное время, а не в её разгар. По его мнению, чтобы создать глубокое и честное высказывание на военную тему, его надо выстрадать, пережить и осмыслить.
Швыдкой привёл исторический пример — пьесу Александра Корнейчука "Фронт", написанную в 1942 году. Она вызвала гнев военачальников, которые требовали исключить автора из партии и жаловались в газету "Правда".
"Но рассерженные военачальники не знали, что у пьесы был влиятельный редактор — Сталин. Иногда думаешь: если сегодня написать такую пьесу — кто должен стать её редактором? Введено столько ограничений, что самый патриотичный писатель, бесконечно любящий Россию и желающий победы, столкнётся с препятствиями", — отметил Швыдкой в разговоре с mk.ru.
Политик подчеркнул, что для появления настоящих произведений об СВО нужно время. Он также категорически опроверг слухи о том, что чиновники намеренно мешают деятелям культуры браться за эту тему. Швыдкой назвал подобные утверждения конспирологией.
"Это конспирология. Нет никакого заговора. Обязательно появится то, что невозможно будет не поставить, не снять. Нужно время", — уверил он.
