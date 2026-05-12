Испытание временем: Михаил Швыдкой объяснил дефицит честных книг и фильмов о событиях СВО

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о том, почему сегодня так мало книг, пьес и фильмов о специальной военной операции.

Политик напомнил: большинство выдающихся произведений о Великой Отечественной войне были написаны в послевоенное время, а не в её разгар. По его мнению, чтобы создать глубокое и честное высказывание на военную тему, его надо выстрадать, пережить и осмыслить.

Швыдкой привёл исторический пример — пьесу Александра Корнейчука "Фронт", написанную в 1942 году. Она вызвала гнев военачальников, которые требовали исключить автора из партии и жаловались в газету "Правда".

"Но рассерженные военачальники не знали, что у пьесы был влиятельный редактор — Сталин. Иногда думаешь: если сегодня написать такую пьесу — кто должен стать её редактором? Введено столько ограничений, что самый патриотичный писатель, бесконечно любящий Россию и желающий победы, столкнётся с препятствиями", — отметил Швыдкой в разговоре с mk.ru.

Политик подчеркнул, что для появления настоящих произведений об СВО нужно время. Он также категорически опроверг слухи о том, что чиновники намеренно мешают деятелям культуры браться за эту тему. Швыдкой назвал подобные утверждения конспирологией.