Семья как работа: звезда Квартета И Камиль Ларин честно рассказал о трудностях долгого брака

Актёр Камиль Ларин, известный по фильмам "О чём говорят мужчины" и участию в "Квартете И", дал редкое интервью о семейной жизни. Артист, который состоит в браке более десяти лет, поделился своим взглядом на то, как отношения не просто сохраняются, но и развиваются.

Ларин считает, что одного чувства любви недостаточно. По его словам, нужно осознанно подходить к созданию семьи, понимать, зачем она тебе, и регулярно вкладывать усилия в её существование. Без терпения и готовности помогать друг другу даже крепкий союз может дать трещину.

"В браке нужно иметь много терпения. Понимание партнёра, а также, безусловно, любовь и осознание, для чего тебе это нужно. Тебе если нужно, чтобы твоя семья была, существовала, развивалась, то нужно время от времени помогать это делать", — высказался Ларин в беседе с "Lady.Mail".

Оказалось, что семейная модель у актёра проявляется не только дома, но и на работе. "Квартет И", в котором Ларин играет вместе с Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и Сергеем Петрейковым, существует так долго, что коллеги стали друг другу едва ли не родственниками. Он назвал коллектив "своей семьёй" — с поправкой на интимную близость.