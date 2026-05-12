Семья как работа: звезда Квартета И Камиль Ларин честно рассказал о трудностях долгого брака

Кино

Актёр Камиль Ларин, известный по фильмам "О чём говорят мужчины" и участию в "Квартете И", дал редкое интервью о семейной жизни. Артист, который состоит в браке более десяти лет, поделился своим взглядом на то, как отношения не просто сохраняются, но и развиваются.

Камиль Ларин
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков / Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ларин считает, что одного чувства любви недостаточно. По его словам, нужно осознанно подходить к созданию семьи, понимать, зачем она тебе, и регулярно вкладывать усилия в её существование. Без терпения и готовности помогать друг другу даже крепкий союз может дать трещину.

"В браке нужно иметь много терпения. Понимание партнёра, а также, безусловно, любовь и осознание, для чего тебе это нужно. Тебе если нужно, чтобы твоя семья была, существовала, развивалась, то нужно время от времени помогать это делать", — высказался Ларин в беседе с "Lady.Mail".

Оказалось, что семейная модель у актёра проявляется не только дома, но и на работе. "Квартет И", в котором Ларин играет вместе с Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и Сергеем Петрейковым, существует так долго, что коллеги стали друг другу едва ли не родственниками. Он назвал коллектив "своей семьёй" — с поправкой на интимную близость.

""Квартет И" — это своего рода семья, что мы как муж с женой, но только не спим друг с другом. И, как у мужа с женой, у нас есть какие-то и разногласия, и обсуждения совместные", — заключил артист.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.