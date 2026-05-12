Анатолий Белый* признался, что не скучает по России: какую малую родину он назвал вместо неё

Кино

Актёр Анатолий Белый*, покинувший Россию после начала специальной военной операции, откровенно ответил на вопрос о своих чувствах к стране.

Анатолий Белый
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Khanin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анатолий Белый

В интервью журналисту и блогеру Станиславу Кучеру* он признался, что не испытывает ностальгии.

"Нет, не скучаю и не тоскую [по России]. Мне здесь (в Израиле. — "Газета") хорошо", — поделился Белый.

При этом на вопрос, какое место он теперь считает домом, актёр ответил не сразу. По его словам, в Израиле он живёт ещё слишком мало, чтобы называть его домом. Белый охарактеризовал себя как "безродного космополита", но затем уточнил: если копнуть глубже, его малая родина — это посёлок городского типа Брацлав в Винницкой области Украины.

Белый уволился из МХТ им. Чехова после февраля 2022 года и переехал в Израиль. В октябре 2025 года он уже говорил, что наконец почувствовал себя на своём месте. Тогда актёр заявил, что вернулся к своим — в прямом смысле к родителям, брату и сестре, которые живут в Израиле. 

* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
