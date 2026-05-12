Владимир Котт заявил о росте интереса к семейным темам в кино: почему это связано с турбулентностью

Режиссёр Владимир Котт, известный по картинам "Карп отмороженный" и "Охотник", сообщил, что в российском кинематографе заметно вырос интерес к семейным тематикам и женским историям. По словам постановщика, сейчас появилось много женщин-режиссёров, которые поднимают на экране собственные проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котт связал эту тенденцию с общим состоянием общества. Он считает, что в нестабильные времена люди инстинктивно тянутся к ценностям, которые дают опору. Именно семья, по его убеждению, становится главным ориентиром и для зрителей, и для авторов.

"Мне кажется, что в наше турбулентное время нет ничего важнее семьи. И это та тенденция, к которой мы идём", — поделился кинематографист с ТАСС.

При этом режиссёр подчеркнул, что сегодняшние российские фильмы очень разные. Он выступил против их прямого сравнения друг с другом. Котт привёл метафору ресторанного меню, где каждое блюдо хорошо на своём месте и выполняет свою задачу.

"Это как меню: есть салат, первое, второе, десерт. Сравнивать такие фильмы между собой невозможно", — пояснил он.

Владимир Котт окончил режиссёрский факультет ГИТИСа в 1996 году, работал в театрах Твери, Великого Новгорода, Калуги и Москвы. В кино он дебютировал в 2004 году. В его фильмографии более тридцати работ, включая проекты "Заступники", "Операция "Горгона"", "Без памяти" и "Культурная комедия".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
