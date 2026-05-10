Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня

Американское издание Collider опубликовало список лучших классических сериалов телеканала HBO, которые стоит пересматривать и в наши дни. В рейтинг вошли проекты, вышедшие в период с конца 1990-х по конец 2010-х. По мнению авторов, именно эти ленты сформировали эталон телевизионного качества в так называемую золотую эпоху.

HBO сыграл ключевую роль в тот момент, когда телевидение переживало расцвет. Многие его сериалы до сих пор считаются величайшими достижениями в истории индустрии. В отборе учитывались криминальные драмы, чёрные комедии, исторические эпопеи и фэнтези-саги.

"Новаторские и долговечные, многие из лучших сериалов телеканала вошли в списки величайших достижений телевидения за всю историю его существования. От жестоких криминальных драм до мрачных комедий, от исторических шедевров до фэнтези-эпопей, эти сериалы HBO остаются такими же увлекательными, как и тогда, когда впервые вышли в эфир", — пишет Collider.

Безусловным лидером названы "Сопрано" (1999-2007). Издание особо отмечает, что этот сериал идеально сочетает напряжение, психологическую глубину и чёрный юмор. Именно он задал моду на истории об антигероях.

Следом в рейтинге расположились "Прослушка" и военная драма "Братья по оружию". Также в десятку вошли: "Рим", "Клиент всегда мёртв", "Вице-президент", "Дэдвуд", "Игра престолов", "Умерь свой энтузиазм" и "Тюрьма "Оз".