Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток

Трейлер новой картины Кристофера Нолана "Одиссея" вызвал волну критики в адрес 43-летней Энн Хэтэуэй, которая сыграла Пенелопу. Зрители обратили внимание на то, что её лицо оставалось практически неподвижным даже в сценах, требующих яркой эмоциональной игры. В соцсетях уже окрестили это "битвой актёрского таланта с косметологией".

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Энн Хэтэуэй

Пользователи не скрывают иронии. Одни пишут, что лоб актрисы не в силах реагировать на команды режиссёра, другие высмеивают "каменные" лица голливудских звёзд. Некоторые даже предложили ввести запрет для артистов с ботоксом на съёмки в серьёзном кино.

"Актёрской игре приходится сражаться с ботоксом", "У них лица каменные", "Режиссёр кричит "больше эмоций!", а лоб отвечает: "Максимум, что могу — слегка нахмуриться"", — шутят пользователи соцсетей.

Сама Хэтэуэй никогда официально не подтверждала, что прибегает к уколам красоты. Однако в 2008 году она признавалась, что в молодости хотела сделать ринопластику, потому что комплексовала из-за формы носа. Теперь же, судя по реакции публики, подозрения пали на ботокс.