Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома

Создатели культового испанского сериала "Бумажный дом" готовят нечто новое. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-видео, в котором анонсировал расширение вселенной проекта. В ролике использованы кадры из предыдущих сезонов, но никаких конкретных деталей о будущей ленте авторы не раскрыли.

Пока неизвестно, речь идёт о продолжении основной сюжетной линии, новом спин-оффе в духе "Берлина" или отдельной истории про второстепенного персонажа. Ранее испанские медиа писали, что Netflix якобы работает над сериалом, посвящённом полковнику Тамайо — одному из антагонистов оригинального шоу.

"От первого ограбления ради наличных денег до самого искусного ограбления столетия, включая нападение, в результате которого на кону оказались тонны золота из банка Испании — вселенная "Бумажного дома" никогда не переставала расти, развиваться и удивлять нас. Отныне это центр управления всем во вселенной сериала. Если вы хотите быть в курсе следующего плана и не хотите пропустить ни одного шага банды, оставайтесь с нами", — говорится в заявлении Netflix.

Напомним, первый сезон "Бумажного дома" вышел в 2017 году и повествовал о группе преступников под руководством "Профессора", которые решили ограбить Королевский монетный двор Испании. Проект быстро стал международным хитом и получил четыре продолжения, а также спин-офф "Берлин".