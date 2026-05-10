Любовь вопреки клятве: как встреча с сестрой Эмили Блант изменила жизненные планы Стэнли Туччи

Стэнли Туччи откровенно рассказал о своей личной драме и втором шансе на счастье. В подкасте "Открытая книга" актёр признался, что после смерти первой супруги Кейт, которая ушла из жизни в 2009 году из-за рака груди, он был убеждён: больше никогда не женится. Они прожили вместе почти 15 лет, воспитывая пятерых детей — троих общих и двоих от предыдущего брака Кейт, которых Туччи всегда считал родными.
Однако судьба распорядилась иначе. Всё изменилось, когда на свадьбе своей будущей свояченицы — актрисы Эмили Блант — он встретил её сестру Фелисити. Разница в возрасте (21 год) не стала помехой. Спустя несколько лет пара поженилась, а позже у них родились двое общих детей.
"Я никогда не думал, что снова женюсь. Не думал, что у меня появятся ещё дети. Но когда я встретил её, всё изменилось", — поделился Туччи в эфире.
По словам актёра, именно различия в характерах и взглядах сделали их союз особенным. Фелисити подарила ему не только любовь, но и долгожданное чувство безопасности — для него самого и для всех его детей. Туччи также добавил, что его избранница обладает великолепным чувством юмора, что делает их жизнь вместе ещё более гармоничной.
"Она изменила мою жизнь. Она научила меня чувствовать безопасность. Она подарила моим детям чувство безопасности. И к тому же она очень смешная", — заключил актёр, подчеркнув, что именно Фелисити помогла ему обрести душевное равновесие после тяжёлой утраты.
