Любовь вопреки клятве: как встреча с сестрой Эмили Блант изменила жизненные планы Стэнли Туччи

Стэнли Туччи откровенно рассказал о своей личной драме и втором шансе на счастье. В подкасте "Открытая книга" актёр признался, что после смерти первой супруги Кейт, которая ушла из жизни в 2009 году из-за рака груди, он был убеждён: больше никогда не женится. Они прожили вместе почти 15 лет, воспитывая пятерых детей — троих общих и двоих от предыдущего брака Кейт, которых Туччи всегда считал родными.

Однако судьба распорядилась иначе. Всё изменилось, когда на свадьбе своей будущей свояченицы — актрисы Эмили Блант — он встретил её сестру Фелисити. Разница в возрасте (21 год) не стала помехой. Спустя несколько лет пара поженилась, а позже у них родились двое общих детей.

"Я никогда не думал, что снова женюсь. Не думал, что у меня появятся ещё дети. Но когда я встретил её, всё изменилось", — поделился Туччи в эфире.

По словам актёра, именно различия в характерах и взглядах сделали их союз особенным. Фелисити подарила ему не только любовь, но и долгожданное чувство безопасности — для него самого и для всех его детей. Туччи также добавил, что его избранница обладает великолепным чувством юмора, что делает их жизнь вместе ещё более гармоничной.