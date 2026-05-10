Французское счастье: Натали Портман показала будни в Париже во время беременности

Беременная Натали Портман продолжает обустраиваться в Париже, куда переехала ещё в 2014 году. 44-летняя актриса недавно опубликовала серию снимков, демонстрирующих её повседневную жизнь во французской столице.
На одном из кадров она позирует на фоне реки Сены — без грамма макияжа, в расслабленном домашнем образе.
Помимо прогулок вдоль набережных, Портман проводит время на выставках современного искусства и много гуляет со своей собакой. Актриса явно наслаждается европейским ритмом, далёким от голливудской суеты. Сейчас она ждёт третьего ребёнка — от нового избранника, музыкального продюсера Танги Дестебль.
"Немного Парижа", — лаконично подписала один из снимков Натали.
Напомним, изначально актриса перебралась во Францию ради своего первого мужа, хореографа Бенжамина Мильпье, который получил контракт в Парижской опере. Однако весной 2024 года пара распалась: причиной развода стала измена Мильпье. Портман осталась в Париже и вскоре встретила новую любовь.
Для звезды фильма "Чёрный лебедь" будущий малыш станет третьим ребёнком. От брака с Мильпье у неё уже растут сын Алеф (2011 года рождения) и дочь Амалия (2017 года).
