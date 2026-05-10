Вне цензуры того времени: о чём Мэрилин Монро успела рассказать за день до своей гибели

Полный текст интервью Мэрилин Монро, которое она дала редактору журнала Life Ричарду Мериману за день до своей смерти, впервые увидят читатели. Ранее беседа публиковалась лишь в сокращённом виде, но теперь войдёт в книгу "Мэрилин: утраченные фотографии, последнее интервью". Об этом сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Sam Shaw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мэрилин Монро

Разговор состоялся 3 августа 1962 года. На следующее утро 36-летнюю актрису нашли мёртвой в её доме в Лос-Анджелесе. Причиной стала передозировка барбитуратами. В полной версии интервью Монро предстаёт более откровенной, чем позволяли публиковать газетные форматы того времени.

"Если и становиться символом чего-то, я бы предпочла, чтобы это был секс, а не какие-то другие вещи, у которых есть свои символы. Я думаю, что сексуальность привлекательна только тогда, когда она естественна и спонтанна", — поделилась Монро в той беседе.

Кроме того, кинозвезда призналась Мериману, что давно хотела бы сняться в эротической сцене. Она рассуждала о том, что люди рождаются сексуальными существами, но многие подавляют этот дар из-за стыда или презрения. По её мнению, настоящее искусство рождается именно из этой природной энергии.

Новая книга, куда войдут и редкие ранее не публиковавшиеся фотографии актрисы, готовится к выходу в зарубежных издательствах.