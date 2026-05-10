Заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии… — писала газета Русское слово 10 мая 1908 года

Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары

Мерил Стрип стала главным условием для запуска сиквела "Дьявол носит Prada". Создатели признались, что без неё проект не имел смысла. Однако 21-кратная номинантка на "Оскар" согласилась не сразу, а когда подписала контракт, выдвинула неожиданное требование.

Фото: YouTube канал Spletnik by Скриншот видео YouTube канала Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип

Студия должна была заплатить Энн Хэтэуэй и Эмили Блант столько же, сколько и ей. В итоге все три актрисы получили по 12,5 млн долларов. Источники Variety подчёркивают, что Стрип сознательно пошла на этот шаг, чтобы восстановить справедливость.

"Это благородный поступок со стороны Стрип, который отдает дань уважения трио, которое сделало первый "Дьявол носит Prada" настоящим хитом", — говорится в сообщении издания.

Но восьмизначные чеки — не единственный доход артисток. Контракты также предусматривают бонусы от кассовых сборов, и сиквел уже показывает впечатляющую динамику в прокате. При сохранении текущих темпов каждая из актрис может заработать более 20 миллионов долларов.

Напомним, зарубежная премьера состоялась 1 мая 2026 года. Российские зрители увидят ленту 12 мая. По сюжету Энди Сакс (Хэтэуэй) становится редактором Runway и вновь пересекается с Мирандой Пристли (Стрип), а их планы по возрождению журнала сталкивают их с повзрослевшей Эмили (Блант).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
