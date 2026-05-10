Реальность против Голливуда: почему полицейские Майами подали в суд на Аффлека и Дэймона

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон попали под судебный иск после выхода их совместного триллера "Лакомый кусок". Картину они сами спродюсировали и исполнили в ней главные роли. Лента основана на реальной истории капитана полиции округа Майами-Дейд Криса Касиано.

Сюжет описывает рейд, в ходе которого стражи порядка находят миллионы долларов, спрятанные картелем. Деньги становятся причиной конфликта и взаимных подозрений между членами группы. Аффлек перевоплотился в детектива-сержанта Дж. Д. Бирна, а Дэймон сыграл лейтенанта Дэйна Дюмарса.

"Создатели фильма не удосужились отделить художественный вымысел от реальных событий. В итоге зрители могут подумать, будто мы замешаны в неэтичных схемах", — утверждают истцы в судебных документах.

Речь идёт о действующих сотрудниках правоохранительных органов — Джейсоне Смите и Джонатане Сантане. Они заявили, что именно они стали прототипами персонажей. По словам полицейских, рекламная кампания и сам фильм создают ложное впечатление об их причастности к неправомерным действиям.

Иск подан против продюсерских компаний Falco Productions и Artists Equity. Полицейские требуют публичного опровержения, внесения изменений в ленту и компенсации ущерба. Они настаивают, что пометки "основано на реальных событиях" недостаточно, так как значительная часть показанной истории в действительности не происходила.