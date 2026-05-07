Уроки брака: Дарья Авратинская поделилась радикальным инсайтом после разрыва с Корешковым

Актриса Дарья Авратинская, которая год назад развелась с популярным артистом Егором Корешковым, в новом интервью неожиданно затронула тему брака. Поводом стало обсуждение её героини в сериале "Заложник".

Размышляя о поступках персонажа, Авратинская перешла к личному опыту и выдала фразу, которая многое объясняет в её недавнем прошлом.

По словам актрисы, рано или поздно каждый партнёр открывается с новой стороны. Причём для полной ясности иногда нужен самый радикальный шаг. Этим наблюдением она поделилась, не скрывая иронии.

"Есть забавная фраза, что для того, чтобы узнать человека, с ним нужно развестись. Вот такой смешной, но правдивый инсайт", — заявила Авратинская в разговоре с HELLO!.

Летом 2025 года брак Авратинской и Корешкова официально распался. Тогда СМИ писали о возможном романе актрисы с режиссёром Алексеем Франдетти, называя это причиной развода. Однако сама Дарья не подтверждала эту версию.

В официальном заявлении экс-супруги подчёркивали, что решение было взаимным, а расставание — достойным и без обид.