Кино

Актёр Александр Самойленко, известный по фильму "Холоп", в шоу "Откройте, Давид!" жёстко прошёлся по современным киноадаптациям русской литературы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dragio0077, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Самойленко

Особенно от артиста досталось братьям Андреасян, которые в последние годы активно экранизируют Пушкина и Толстого. В 2024-м Сарик Андреасян выпустил "Сказку о царе Салтане", а ранее — "Евгения Онегина". Сейчас режиссёр снимает "Войну и мир".

Самойленко признался, что не понимает самого подхода. По его словам, превращать стихи Пушкина в прозу — это как минимум странно. Актёр попытался посмотреть "Сказку о царе Салтане", но продержался всего несколько минут.

"Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй — а как это можно?" — признался Самойленко и схватился за сердце.

Ведущий напомнил артисту про саундтрек Димы Билана и пляски в той же экранизации. Самойленко лишь нервно почесал нос и поджал губы. Он признался, что его хватило минут на десять, а "Евгения Онегина" он и вовсе смотреть не стал. К слову, актёру присылали сценарий "Онегина" на одну из ролей, но он отказался сразу.

При этом Самойленко не против всех современных режиссёров. Он выделяет Клима Шипенко, с которым работал над "Холопом" и "Салютом-7". Последний фильм актёр назвал образцом патриотического кино — не про Родину, а про готовность рисковать жизнью ради близких людей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
