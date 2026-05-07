Разница в 31 год не помеха: что актриса Олексюк рассказала о браке с режиссёром Марком Горобцом

Актриса Александрина Олексюк, которая в 18 лет вышла замуж за режиссёра Марка Горобца (старше неё на 31 год), впервые откровенно высказалась о причинах своего выбора. Она рассказала, что именно привлекло её в будущем супруге, и объяснила, почему соглашается сниматься только в его проектах.
Знакомство пары произошло летом 2022 года на съёмках фильма "Тур с Иванушками", где Горобец был режиссёром, а 16-летняя Олексюк исполняла главную роль. Через год он сделал ей предложение, а дождавшись совершеннолетия актрисы, они поженились. Сейчас Александрине 19, и за её плечами уже почти два десятка ролей.
"Он покорил меня тем, что он очень интересный, честный и профессиональный человек", — заявила Олексюк, добавив, что не обращает внимания на критику в соцсетях по поводу разницы в возрасте.
Актриса также прямо ответила на вопрос журналистов Woman.ru о сотрудничестве с мужем. По её мнению, если режиссёр талантлив, а его жена — талантливая актриса, которую он хорошо знает и понимает её возможности, то отказываться от совместной работы было бы странно.
Впрочем, Олексюк подчеркнула, что не намерена сниматься во всех фильмах Горобца, так как "не может актёру подходить каждая роль".
