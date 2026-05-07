От Met Gala до трибун: как Шаламе публично отреагировал на обвинения в пренебрежительном отношении к Дженнер

Голливудский актёр Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер устроили публичную сцену примирения. На следующий день после того, как в Сети разразилась критика в адрес звёздного возлюбленного, пара отправилась на баскетбольный матч.

Фото: flickr.com by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Актёр Тимати Шаламе

Встреча состоялась 6 мая на стадионе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. "Нью-Йорк Никс" принимали "Филадельфию Севенти Сиксерс". Шаламе, известный фанат баскетбола, пришёл поддержать любимую команду. Кайли Дженнер была рядом. На ней — белая майка, синие джинсы и оранжевые туфли на каблуках. Актёр выбрал чёрную футболку, оранжевую куртку, джинсы и коричневые ботинки.

"Тимоти выглядел абсолютно счастливым и не скрывал своих чувств — он несколько раз нежно поцеловал Кайли прямо во время игры", — пишет Daily Mail, описывая кадры с мероприятия.

Предыдущий день, 5 мая, прошёл совсем иначе. Шаламе пропустил благотворительный бал Met Gala в Метрополитен-музее. Вместо этого актёр снова отправился на баскетбольный матч — в тот же "Мэдисон-сквер-гарден". Из-за этого Дженнер пришлось позировать фотографам на красной дорожке в полном одиночестве. Поклонники сочли такое поведение неуважительным.