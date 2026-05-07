Магия возвращается раньше срока: HBO официально запустил в работу второй сезон Гарри Поттера

Кино

Американский канал HBO официально объявил о создании второго сезона сериала по вселенной "Гарри Поттера". Примечательно, что это произошло за семь месяцев до того, как зрители увидят первый. Информацию распространило издание Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

Съёмки новых эпизодов, основанных на второй книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната", запланированы на осень текущего года. К постановочной группе присоединится Джон Браун, который ранее работал сценаристом над "Философским камнем". Вместе с шоураннером Франческой Гардинер они займутся ускорением производственного процесса.

"Мне было очень приятно работать над "Философским камнем", и я хотел бы поблагодарить Франческу и HBO за то, что они поверили в меня и позволили продолжить это удивительное путешествие. Кажется, никогда не поздно получить приглашение в Хогвартс", — прокомментировал своё повышение Джон Браун.

Премьера первого сезона, который называется "Гарри Поттер и философский камень", состоится на Рождество 2026 года. Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Сюжет стартует с того момента, как осиротевший мальчик в свой 11-й день рождения получает письмо из школы чародейства.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
