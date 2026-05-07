Магия возвращается раньше срока: HBO официально запустил в работу второй сезон Гарри Поттера

Американский канал HBO официально объявил о создании второго сезона сериала по вселенной "Гарри Поттера". Примечательно, что это произошло за семь месяцев до того, как зрители увидят первый. Информацию распространило издание Variety.
Съёмки новых эпизодов, основанных на второй книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната", запланированы на осень текущего года. К постановочной группе присоединится Джон Браун, который ранее работал сценаристом над "Философским камнем". Вместе с шоураннером Франческой Гардинер они займутся ускорением производственного процесса.
"Мне было очень приятно работать над "Философским камнем", и я хотел бы поблагодарить Франческу и HBO за то, что они поверили в меня и позволили продолжить это удивительное путешествие. Кажется, никогда не поздно получить приглашение в Хогвартс", — прокомментировал своё повышение Джон Браун.
Премьера первого сезона, который называется "Гарри Поттер и философский камень", состоится на Рождество 2026 года. Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Сюжет стартует с того момента, как осиротевший мальчик в свой 11-й день рождения получает письмо из школы чародейства.
