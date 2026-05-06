Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса

Звезда культового сериала "Друзья" Лиза Кудроу, исполнительница роли Фиби Буффе, неожиданно вступила в давнюю дискуссию поклонников шоу. Актриса заявила, что персонаж Дэвида Швиммера — палеонтолог Росс Геллер — на самом деле был "плохим парнем", а его возлюбленная Рэйчел (Дженнифер Энистон) не должна была возобновлять с ним отношения.

Особое возмущение Кудроу вызвало поведение Росса в тех сценах, где у Рэйчел возникали проблемы на работе. По мнению актрисы, герой вёл себя отвратительно: срывался из-за мелочей и не оказывал партнёрше должной поддержки в трудные для неё моменты. Это, считает она, делает его недостойным финального примирения.

"Росс был ужасен. Он постоянно устраивал сцены, когда Рэйчел нуждалась в понимании. Я никогда не понимала, почему фанаты так за них болеют", — приводит Independent слова Лизы Кудроу.

Напомним, ранее актриса уже критиковала атмосферу за кулисами самого сериала. Она рассказывала, что команда сценаристов "Друзей" состояла преимущественно из мужчин и проявляла признаки токсичной маскулинности. По словам Кудроу, коллеги могли позволять себе резкие высказывания в адрес актёров, например: "Эта стерва вообще читать умеет?", а также обсуждали сексуальные фантазии о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в общей комнате отдыха.

"Друзья" остаются одним из самых популярных ситкомов в истории телевидения. Сериал выходил с 1994 по 2003 год и рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке.