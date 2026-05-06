Орки в протезах и натурные съёмки: как создаётся новый фильм во вселенной Властелина колец

Энди Сёркис, известный по роли Голлума в легендарной трилогии "Властелин колец", поделился деталями нового фильма франшизы — "Властелин колец: Охота на Голлума". Премьера картины запланирована на 17 декабря 2027 года. Сёркис не только вновь перевоплотится в своего знаменитого персонажа, но и выступит режиссёром проекта.

Фото: YouTube канал Трейлеры к фильмам by Скриншот видео YouTube канала Трейлеры к фильмам, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По словам постановщика, новая лента будет опираться на подход, который использовал Питер Джексон в оригинальной трилогии. К работе уже вернулась часть старой команды, включая художников-постановщиков и специалистов по декорациям. Сёркис подчеркнул, что вместо повсеместного применения цифровых эффектов создатели делают ставку на практические методы.

"Мы возвращаемся к основам: миниатюры, натурные съёмки, грим. Орки снова будут в протезах, а не только нарисованными на компьютере", — отметил режиссёр.

Такой подход должен объединить визуальный стиль оригинальной трилогии "Властелин колец" и более поздних фильмов "Хоббит". Сюжет "Охоты на Голлума" развернётся между событиями двух киносаг. Сёркис пообещал, что картина сосредоточится на более глубоком раскрытии его персонажа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
