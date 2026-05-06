Звезда Голливуда вне игры: почему Джейкоб Элорди отстранён от работы на Каннском фестивале

Участие голливудского актёра Джейкоба Элорди в Каннском кинофестивале оказалось под угрозой.

Звезда "Эйфории", "Франкенштейна" и нового "Грозового перевала" должен был войти в состав жюри престижного форума под председательством корейского режиссёра Пак Чхан-ука. Однако из-за сломанной ноги планы пришлось отменить, сообщает The Hollywood Reporter.

Фестивальная программа предполагает серьёзные физические нагрузки: членам жюри приходится постоянно подниматься и спускаться по знаменитым ступеням Дворца кино, а также много передвигаться между показами и заседаниями. С травмой, по словам источника Page Six Hollywood, актёр просто физически не сможет выдержать такой ритм. Организаторы уже ищут замену 28-летнему артисту.

Для Элорди травмы — не новость. Именно повреждение спины в прошлом поставило крест на его карьере профессионального регбиста и подтолкнуло к уходу в актёрство. А во время съёмок "Грозового перевала" он и вовсе угодил в больницу с ожогами второй степени. Как рассказывал сам артист журналу Esquire, он решил тщательно мыть ноги от грима, откинулся в душе и обжёг спину о паровой кран. Инцидент случился буквально за несколько дней до съёмок.