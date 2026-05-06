Новый фаворит Нолана: как британский актёр покорил режиссёра на съёмках Одиссеи

Известный голливудский режиссёр Кристофер Нолан, снявший "Интерстеллар", трилогию "Тёмный рыцарь" и "Оппенгеймера", поделился впечатлениями от работы над новым фильмом "Одиссея". Особенно он отметил сотрудничество с Томом Холландом, звездой "Человека-паука" и "Анчартеда". По словам постановщика, он остался в полном восторге от актёра.

Нолан признался, что до "Одиссеи" никогда не работал с 29-летним британцем. Теперь же он готов звать Холланда в свои будущие проекты при первой же возможности. Режиссёр считает, что опоздал с осознанием масштаба дарования коллеги, хотя весь мир уже давно это знает.

"Том Холланд просто потрясающий. До "Одиссеи" я не работал с ним, но теперь я бы с удовольствием позвал его в следующий проект. Он невероятно талантлив, о чём уже знали все, кроме меня. Но да, он замечательный", — поделился Нолан.

Сам фильм "Одиссея" станет эпическим переосмыслением поэмы легендарного древнегреческого автора Гомера. Это первая картина в истории, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Кроме Холланда, главные роли исполнили Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие звёзды первой величины.

Мировая премьера "Одиссеи" запланирована на 17 июля. Учитывая масштаб производства и звёздный состав, проект уже называют одним из главных кинематографических событий года.