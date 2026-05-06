Триумф отечественного маркетинга: российские трейлеры поборются за премию в США

Кино

Американская премия Golden Trailer Awards, которая ежегодно отмечает лучшие достижения в маркетинге кинопродукции, объявила список кандидатов на 2026 год. Среди претендентов оказались сразу десять российских проектов. Они поборются за награды в иностранных категориях.

Фото: unsplash.com by Wyron A is licensed under Free to use under the Unsplash License
В шорт-лист вошли трейлеры фильмов "Алиса в стране чудес", "Горыныч" и "Волчок", а также постер сериала "Война и мир" и несколько телевизионных спотов. Например, "Алису" выдвинули сразу в двух категориях — "Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации" и "Лучший иностранный трейлер комедии".

"Российские проекты демонстрируют высокий уровень креатива и профессионализма, достойный международного признания. Мы рады видеть такое разнообразие жанров — от анимации до хоррора", — отметили организаторы церемонии, объявляя номинантов.

Список российских претендентов выглядит следующим образом. "Горыныч" номинирован как лучший иностранный семейный или анимационный трейлер. "Волчок" — в категории "Лучший иностранный экшен-трейлер". "Левша" — лучший иностранный тизер. За лучшую музыку в иностранном трейлере поборются "Лермонтов" и "Мажор в Дубае".

Среди сериалов отмечены "Душегубы. 1989" — сразу в двух номинациях: лучший трейлер или тизер телевизионного или стримингового сериала, а также лучший ролик со съёмок. "Фишер. Затмение" выдвинут за лучший хоррор или триллер ТВ-спот и лучший музыкальный ТВ-спот. Кроме того, "Дети перемен" претендуют на награду за лучший моушн-постер. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
