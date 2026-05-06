Эффектный выход в прозрачном: с кем запечатлели Орландо Блума на балу в Нью-Йорке

Папарацци засняли голливудского актёра Орландо Блума на вечеринке после ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке. Рядом с ним оказалась эффектная брюнетка в откровенном наряде. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Девушка, которую опознали как 27-летнюю модель и блогера Мередит Даксбери, появилась на публике в абсолютно прозрачном чёрном платье без бюстгальтера, на высоких каблуках и с чокером на шее.

Внешность спутницы Блума мгновенно привлекла внимание не только своей смелостью, но и сходством с бывшей возлюбленной актёра — певицей Кэти Перри. Девушка была запечатлена с распущенными волосами, макияжем с голубыми тенями, розовыми румянами и помадой.

Снимки быстро завирусились в Сети, и поклонники принялись гадать, не завязался ли у Орландо новый роман.

"Орландо Блум и таинственная брюнетка выглядели очень расслабленно на афтепати. Многие сразу заметили, что она копия Кэти Перри лет десять назад", — комментируют фотографии очевидцы в соцсетях.

Однако информация о возможной новой паре оказалась неоднозначной. Издание TMZ со ссылкой на собственный источник сообщило, что на самом деле на вечеринку Блум пришёл с другой девушкой — 28-летней швейцарской моделью Луизой Ламмель. Именно её, по данным таблоида, следует считать спутницей актёра.

В пользу этой версии говорит и недавнее прошлое. В феврале Блума и Ламмель уже видели вместе на "Супербоуле" — финальном матче Национальной футбольной лиги. Мероприятие проходило на стадионе "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе, Калифорния. Папарацци тогда засняли пару, когда они покидали арену под руку, прикрывая лица от камер.