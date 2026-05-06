Возвращение легенды: почему фанаты требуют новую номинацию на Оскар для Мерил Стрип за роль в сиквеле

Поклонники Мерил Стрип активно обсуждают в соцсетях её шансы на 22-ю номинацию на премию "Оскар". Поводом стал вышедший сиквел фильма "Дьявол носит Prada", где 75-летняя актриса вновь исполнила роль редактора Миранды Пристли. В 2007 году эта работа уже приносила ей номинацию в категории "Лучшая актриса", но тогда победу одержала Хелен Миррен.

Многие зрители, посмотревшие продолжение, уверены, что Стрип заслуживает ещё одного упоминания академиков. По их мнению, её перформанс в сиквеле оказался даже сильнее, чем 20 лет назад. Хотя культовые фразы Миранды Пристли из оригинального фильма переплюнуть, по признанию фанатов, всё же сложно.

"Я посмотрела сиквел, и Мерил просто уничтожила. Она заслуживает 22-ю номинацию, а может, и победу. Её Миранда стала ещё более ледяной и величественной", — написала одна из поклонниц в X (бывший Twitter).

Однако есть и те, кто делает ставку на другую актрису. Эмили Блант, сыгравшая в сиквеле помощницу Миранды, до сих пор не имеет "Оскара". В её послужном списке лишь одна номинация — за фильм "Оппенгеймер" в 2024 году в категории "Лучшая актриса второго плана". Многие фанаты болеют именно за Блант, считая, что её талант долгое время недооценивают.