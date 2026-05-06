Больше чем просто чувства: как Хавьер Бардем описывает свою жизнь с Пенелопой Крус

57-летний испанский актёр Хавьер Бардем дал редкое интервью, в котором рассказал о личной жизни с женой Пенелопой Крус.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Delgado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Звезда Голливуда украсил обложку нового номера журнала Variety. В беседе с изданием он затронул не только кинопроекты и общественную деятельность, но и семейные отношения.

Пара познакомилась ещё в 1992 году на съёмках фильма "Ветчина, ветчина", однако поженилась лишь в 2010-м. С тех пор они воспитывают двоих детей — сына Лео и дочь Луну. Бардем признаётся, что за годы совместной жизни не перестаёт восхищаться супругой. Особенно его впечатляет её отношение к близким и к себе самой.

"Это женщина, с которой мне посчастливилось быть вместе в одно и то же время, в одном и том же месте, в одной и той же жизни. Важно уважать и поддерживать своего партнёра, но также восхищаться им за то, кто он есть, за то, что он делает. Кроме того, она чертовски красива!" — рассказал актёр.

Бардем также поделился, что не замечает в Пенелопе негативных черт даже спустя годы. Он назвал её отношение к семье, друзьям, детям, себе и ему самому "достойным похвалы". Актёр признался, что иногда, видя фотографии жены в журналах, не верит своему счастью и мысленно восклицает: "Это моя жена? Боже, неужели?"