Цена репутации: как Энн Хэтэуэй рискует любовью публики из-за одного фото в Нью-Йорке

Голливудскую актрису Энн Хэтэуэй раскритиковали в соцсетях после её появления на благотворительном балу Met Gala. Поводом для негодования стало фото, на котором она обнимается с коллегой Блейк Лайвли.

Снимок был сделан на закрытом мероприятии в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Однако поклонники Хэтэуэй сочли этот жест неуместным.

Негодование связано с недавним скандалом вокруг Лайвли. В конце декабря 2024 года актриса подала в суд на режиссёра и коллегу по фильму Джастина Бальдони. Она обвинила его в сексуальных домогательствах на съёмочной площадке, а также в организации кампании по клевете против неё. По словам Лайвли, Бальдони также критиковал её за лишний вес.

"Убирайся от неё, Энн! Она подаст на тебя в суд", "Фу. Думал, Энн работает над тем, чтобы снова завоевать симпатию публики?", — писали возмущённые пользователи на платформе Reddit, чьи комментарии приводит Daily Mail.

Некоторые фанаты заявили, что потеряли уважение к Хэтэуэй за то, что та позирует с "самой большой задирой и лжецом Голливуда". Другие посчитали, что актриса, которая долго восстанавливала репутацию после собственных скандалов, должна быть осторожнее в выборе публичных союзников.

Впрочем, сама Энн Хэтэуэй пока никак не комментировала критику. Она появилась на Met Gala в элегантном образе и, судя по всему, не ожидала такой реакции подписчиков.