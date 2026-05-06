Возраст как месть: Екатерина Волкова раскрыла подоплёку своего увольнения из театра

44-летняя актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", впервые развёрнуто прокомментировала своё увольнение из Театра комедии. Напомним, после десяти лет службы ей сообщили, что она "слишком стара" для репертуара. Сама Волкова уверена: формулировку выбрали намеренно, чтобы её задеть.

По словам артистки, увольнение стало следствием её принципиальной позиции. Она никогда не подчинялась решениям, которые считала несправедливыми, и отказывалась играть в спектаклях, не приносивших ей творческого удовлетворения. За это "неудобство", как выразилась Волкова, она и поплатилась местом.

"Думаю, просто продюсер театра использовал такую формулировку, так как хотел меня задеть, "ужалить", сделать больно. Потому что другого способа поквитаться со мной у него не было", — поделилась мнением Волкова с "КП".

Актриса пояснила, что в спектаклях "Женитьба Фигаро" и "Пигмалион" её героиням по сюжету всего 18 лет, тогда как самой Екатерине — 44. Играть юных девушек она считала для себя уже неуместным. Продюсер же, по её версии, решил отомстить за отказ, прикрываясь возрастным цензом.

Несмотря на громкое увольнение, безработица Волковой не грозит. Она призналась, что после скандала работы у неё только прибавилось. Появилось много новых предложений, и теперь у актрисы появилась возможность самой выбирать проекты.