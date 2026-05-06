Кинематограф и корни: почему Джон Малкович решил официально стать хорватом

Кино

Голливудский актёр Джон Малкович официально стал гражданином Хорватии. Об этом в своём аккаунте в социальной сети X сообщил министр внутренних дел страны Давор Божинович.

Джон Малкович
Фото: commons.wikimedia.org/ by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Церемония вручения документов, по словам чиновника, была короткой, но важной. 71-летний артист, известный по фильмам "Опасные связи", "Быть Джоном Малковичем" и "Под покровом ночи", принял "новую роль" — теперь уже на государственном уровне.

Божинович лично вручил актёру решение о предоставлении гражданства. Он подчеркнул, что Малкович оставил заметный след в мировом кинематографе благодаря множеству ярких ролей. При этом артист не скрывает своих хорватских корней: его мать родилась в этом балканском государстве, и он неоднократно посещал страну.

"Сегодня в ходе короткой, но важной церемонии мы вручили решение о предоставлении хорватского гражданства Джону Малковичу. Всемирно известный актёр, который оставил след в кинематографе множеством ролей, принял новую роль и стал гражданином Хорватии", — написал Божинович.

Поздравления в адрес артиста также поступили от премьер-министра страны Андрея Пленковича. Политик назвал карьерный путь Малковича источником вдохновения для молодых хорватских талантов. Он добавил, что в стране рады видеть человека, который с гордостью чтит свои корни и продолжает поддерживать связь с исторической родиной.

Для самого актёра получение хорватского паспорта стало логичным продолжением давних отношений с этой страной. Малкович уже несколько лет владеет недвижимостью в Хорватии, а также помогал продвигать её туристический потенциал.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
