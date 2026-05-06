Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семёнов выступил с инициативой о введении государственного заказа на создание фильмов о светлом будущем.

Свои мысли он изложил в статье "Архитектура будущего — конструирование смыслов", на которую обратило внимание издание "Ведомости". По мнению чиновника, современное человечество в целом разучилось мечтать о позитивных сценариях.

Причиной тому, считает Семёнов, стала мировая массовая культура последних десятилетий. Она навязывает зрителю мысль о неизбежном конце света и показывает "сплошной мрак". В качестве иллюстрации он привёл экранизацию игр "Фоллаут" и сериал "Рай". Положительный пример из прошлого, по его словам, — фильм "Назад в будущее", где будущее показано привлекательным и технологически развитым.

"По сути, существовал системный госзаказ на демонстрацию преимуществ грядущего строя — общества всеобщего равенства, братства и отсутствия классового расслоения", — пишет Семёнов, возвращаясь к советскому опыту.

Чиновник напомнил, что в СССР существовала выверенная идеологическая модель, и весь государственный аппарат работал на формирование образа позитивного будущего. Такой системный подход, по его мнению, был бы желателен и сегодня. Речь идёт не о копировании советских образцов, а о создании нового госзаказа, который вдохновлял бы людей на созидание.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
