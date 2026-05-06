Голливудский скандал: как актриса борется с Disney и Кэмероном за свою внешность в Аватаре

Американская актриса К'Орианка Килчер подала иск против режиссёра Джеймса Кэмерона и студии Disney. Об этом сообщает The New York Times.

Она утверждает, что её внешность стала основой для внешности главной героини франшизы "Аватар" — синекожей Нейтири. Теперь она намерена через суд доказать, что создатели фильма украли её идентичность.

Согласно исковому заявлению, ещё в 2010 году Кэмерон лично признался Килчер, что вдохновлялся ею при работе над персонажем. Тогда актриса не придала этому значения. Однако позже она поняла: режиссёр буквально скопировал её настоящее лицо, точнее — нижнюю часть. Именно так, по мнению истицы, возникла уникальная, но теперь уже не совсем оригинальная внешность героини.

"В эпоху искусственного интеллекта наша личность больше не в безопасности. Хоть то, что произошло со мной, носит личный характер, это также является серьёзным предупреждением о том, что, если мы не примем меры сейчас, подобные случаи станут нормальными", — заявила Килчер в беседе с изданием.

Актриса добивается не только компенсации, но и прецедента. Она хочет привлечь режиссёра к ответственности, чтобы в будущем подобные кражи внешности не становились обычной практикой в киноиндустрии. По её мнению, случаи с использованием цифровых технологий для копирования черт реальных людей требуют правового регулирования уже сегодня.