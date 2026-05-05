"Вредная" привычка 65-летнего артиста: Анастасия Чернова показала истинное лицо Меньшикова

Анастасия Чернова, супруга актёра Олега Меньшикова, в своих соцсетях показала "вредную" привычку знаменитого мужа. Оказалось, что у 65-летнего народного артиста есть слабость к покупкам. Видео снято в одном из магазинов во время их поездки по Японии.

На кадрах Меньшиков с серьёзным и сосредоточенным лицом изучает одежду на вешалках. Он явно выбирает новую вещь, и его ничто не может отвлечь от этого занятия. Жена же решила заснять процесс и добавила ироничный комментарий.

"Мафия засыпает, просыпается шопоголик! "Я не знаю! Оно само купилось"", — заметила Анастасия Чернова, комментируя видео.

Сейчас пара путешествует по Японии и ведёт активные блоги. Сам Меньшиков каждый день публикует контент из Токио — делится впечатлениями, читает стихи и показывает модные луки. Накануне он рассказал, как его поразила любовь японцев к очередям. Актёр признался, что почти взвыл, когда перед завтраком пришлось ждать 50 минут, но местные относятся к этому совершенно спокойно.