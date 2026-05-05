Тимоти Шаламе не появился на ежегодном балу Met Gala, который прошёл 4 мая. Вместо красной дорожки актёр выбрал баскетбольную арену — он отправился на матч плей-офф между "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфия Севенти Сиксерс". Видео со спортивного мероприятия опубликовал в Instagram* сам клуб "Никс".
Его возлюбленная Кайли Дженнер позировала фотографам в одиночестве. Звезда реалити-шоу появилась в эффектном наряде, но без спутника. Оказалось, что Шаламе, давний поклонник "Никс", не захотел пропускать важную игру ради светского раута.
"Тимоти — настоящий фанат. Он выбирает спорт даже перед главным балом года. Вот это преданность клубу", — написали болельщики в соцсетях, комментируя видео с матча.
В январе журналисты Daily Mail уже связывали карьерные неудачи актёра с так называемым "проклятием Кардашьян". Согласно этому феномену, сёстры приносят несчастье избранникам. Поклонники Шаламе тогда заметили, что после начала отношений с Кайли он не получил "Оскар" в 2025 году. Теперь же пропуск Met Gala из-за баскетбола некоторые восприняли как очередное подтверждение "проклятия".
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.