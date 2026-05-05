Кинематографический диалог: почему Юлия Снигирь выделила уникальный дар Александра Петрова

Юлия Снигирь назвала российского актёра с, по её мнению, невероятным даром. Этим артистом оказался Александр Петров, с которым звезда снялась в продолжении популярного криминального сериала.

Актриса призналась, что коллега её глубоко впечатлил. По словам Снигирь, Петров не играет роль, а живёт в сцене — и это редкое качество она называет "животной органикой". Вместе они попытались добавить в историю юмор, который, как считает Юлия, современному кино очень не хватает.

"Конкретно в нашей истории я видела, как он не играет, а прямо живёт в сцене", — поделилась актриса в интервью изданию "Собака.ру".

Она добавила, что им с Петровым удалось вскрыть что-то новое, личное, но без желания казаться остроумными напоказ.

Сама Снигирь мечтает сняться у Квентина Тарантино — режиссёра, у которого "перца" в творчестве не занимать. Несколько лет назад, когда постановщик прилетал в Москву представлять "Однажды в Голливуде", актриса на премьеру опоздала. Её муж Евгений Цыганов тогда пошутил: если бы Тарантино её увидел, то сразу бы позвал в своё кино. Пока эта встреча не случилась, но Снигирь не теряет надежды.