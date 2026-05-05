Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАЗ-16, убивший дорожные бюджеты — летал там, где нет дорог: этим и мешал системе
Микрофон на полку? Полина Гагарина призналась, во что превратится её жизнь после сцены
Маршал приказал закрыть: в чем тайна советского крота, который умел исчезать под землей
Энерго-вампиры в квартире: эти приборы накручивают счетчик и счета, пока вы спите
Выбор поп-иконы: почему Сабрина Карпентер считает Шрек 2 эталоном анимации
Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт
Магия исчезла: как Алексей Потехин объяснил свой драматичный уход из группы Руки Вверх!
Ереван превращают в площадку большого торга: Запад приготовил Армении опасную роль
Миллионы людей выдёргивают роутер из розетки: физики смеются, но психологи одобрили этот жест

Боги среди нас: почему Кристофер Нолан видит в Гомере истоки киновселенной Marvel

Кино

Кристофер Нолан раскрыл новые детали своей "Одиссеи" — эпической ленты по мотивам поэмы Гомера. Фильм снимают по всей Европе, и режиссёр впервые объяснил, почему его так привлекает этот древний сюжет.

Кристофер Нолан
Фото: youtube.com by канал ITV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристофер Нолан

По мнению Нолана, герои "Одиссеи" — прямые предвестники современных супергероев из комиксов Marvel и DC. Самого Гомера постановщик называет "Marvel своего времени" и сравнивает с Джорджем Лукасом.

"Герои "Одиссеи" — это оригинальные супергерои. Если мы возьмём комиксы, будь то Marvel, DC или любые другие, многое в них напрямую взято из эпосов Гомера. Дело в том, что мы даже не знаем, существовал ли этот человек. Гомер в каком-то смысле — это Джордж Лукас своего времени. Гомер — Marvel своего времени. Это мощное желание почувствовать или поверить, что боги живут среди нас. Я думаю, что комиксы — это современное выражение этого желания", — рассказал режиссёр.

"Одиссея" станет первой картиной в истории, которую полностью сняли на камеры IMAX. В главных ролях — Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Зендея. Премьера запланирована на 17 июля.

Нолан признаётся, что эпос Гомера вдохновил его не только сюжетом, но и масштабом путешествий — съёмочная группа уже объездила несколько европейских стран. Режиссёр уверен: зритель хочет видеть на экране ту же магию, что и древние греки, только в современных декорациях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Мир. Новости мира
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Сонная ловушка — ваша подушка: как отели наживаются на желании путешественников полноценно выспаться
Голод или нервы? Как научиться отличать реальный аппетит от попытки заесть внутренний хаос
Общение с призраками или болезнь: что заставляет кошек кричать перед глухими стенами
Ловушка белого флага: эксперты оценили внезапное обещание Киева о перемирии
Энерго-вампиры в квартире: эти приборы накручивают счетчик и счета, пока вы спите
Выбор поп-иконы: почему Сабрина Карпентер считает Шрек 2 эталоном анимации
Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт
Росфинмониторинг на АЗС: за какую мелочь при оплате вы попадете под пристальное внимание
Магия исчезла: как Алексей Потехин объяснил свой драматичный уход из группы Руки Вверх!
Ереван превращают в площадку большого торга: Запад приготовил Армении опасную роль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.