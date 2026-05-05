Боги среди нас: почему Кристофер Нолан видит в Гомере истоки киновселенной Marvel

Кристофер Нолан раскрыл новые детали своей "Одиссеи" — эпической ленты по мотивам поэмы Гомера. Фильм снимают по всей Европе, и режиссёр впервые объяснил, почему его так привлекает этот древний сюжет.

По мнению Нолана, герои "Одиссеи" — прямые предвестники современных супергероев из комиксов Marvel и DC. Самого Гомера постановщик называет "Marvel своего времени" и сравнивает с Джорджем Лукасом.

"Герои "Одиссеи" — это оригинальные супергерои. Если мы возьмём комиксы, будь то Marvel, DC или любые другие, многое в них напрямую взято из эпосов Гомера. Дело в том, что мы даже не знаем, существовал ли этот человек. Гомер в каком-то смысле — это Джордж Лукас своего времени. Гомер — Marvel своего времени. Это мощное желание почувствовать или поверить, что боги живут среди нас. Я думаю, что комиксы — это современное выражение этого желания", — рассказал режиссёр.

"Одиссея" станет первой картиной в истории, которую полностью сняли на камеры IMAX. В главных ролях — Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Зендея. Премьера запланирована на 17 июля.

Нолан признаётся, что эпос Гомера вдохновил его не только сюжетом, но и масштабом путешествий — съёмочная группа уже объездила несколько европейских стран. Режиссёр уверен: зритель хочет видеть на экране ту же магию, что и древние греки, только в современных декорациях.