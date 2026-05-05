Выбор поп-иконы: почему Сабрина Карпентер считает Шрек 2 эталоном анимации

Актриса и певица Сабрина Карпентер, известная по картинам "Игры Гудвина", "Гулливер Куинн" и "Чрезвычайная ситуация", раскрыла название своего самого любимого фильма. Им оказался анимационный сиквел "Шрек 2".

Вторая часть вышла через три года после оглушительно успешной премьеры первой. Сюжет продолжает историю: Шрек и Фиона возвращаются из медового месяца и получают приглашение на ужин от родителей принцессы. Те ещё не знают, что их дочь теперь сама превращается в огра по ночам, а её избранник — зелёный великан с болота.

"Это тот редкий случай, когда продолжение не уступает оригиналу, а во многом даже превосходит его. Кот в сапогах — отдельный гений", — так обычно отзываются зрители о мультфильме, и Сабрина полностью с ними согласна.

Особую любовь публики завоевал харизматичный Кот в сапогах, которого озвучил Антонио Бандерас. Его появление на экране стало визитной карточкой второй части.

Картина была тепло принята фанатами и до сих пор остаётся одной из самых цитируемых анимационных комедий.