Анна Пересильд, 17-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, готовится к поступлению в ГИТИС в 2026 году.
Юная артистка хочет учиться на актёрском факультете — в мастерской народного артиста РФ Олега Меньшикова. Обучение очное, четыре года.
Сейчас Анна учится в обычной общеобразовательной школе. В сентябре она перешла в 10-й класс, но планирует окончить школу экстерном и сдать ЕГЭ досрочно. Для допуска к вступительным испытаниям ей нужно пройти три тура прослушиваний.
"Первый тур Анной Пересильд уже пройден, второй стартует 18 мая, третий — в июне. Только после успешного завершения всех трёх туров она сможет подавать документы и сдавать профильные экзамены", — поясняет kp.ru.
Поступление в ГИТИС — процесс многоступенчатый, и дочь известных родителей идёт по нему на общих основаниях. В отличие от многих детей знаменитостей, Анна выбрала традиционный путь с конкурсом и живым отбором.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.