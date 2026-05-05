Без поблажек и привилегий: как Анна Пересильд готовится к штурму театрального вуза

Анна Пересильд, 17-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, готовится к поступлению в ГИТИС в 2026 году.

Фото: тг-канал Анны Пересильд by Анна Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

Юная артистка хочет учиться на актёрском факультете — в мастерской народного артиста РФ Олега Меньшикова. Обучение очное, четыре года.

Сейчас Анна учится в обычной общеобразовательной школе. В сентябре она перешла в 10-й класс, но планирует окончить школу экстерном и сдать ЕГЭ досрочно. Для допуска к вступительным испытаниям ей нужно пройти три тура прослушиваний.

"Первый тур Анной Пересильд уже пройден, второй стартует 18 мая, третий — в июне. Только после успешного завершения всех трёх туров она сможет подавать документы и сдавать профильные экзамены", — поясняет kp.ru.

Поступление в ГИТИС — процесс многоступенчатый, и дочь известных родителей идёт по нему на общих основаниях. В отличие от многих детей знаменитостей, Анна выбрала традиционный путь с конкурсом и живым отбором.