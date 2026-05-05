Мифология против фактов: почему создатель Брестской крепости уходит от темы войны

Режиссёр Александр Котт, снявший "Брестскую крепость" и "Ангелов Ладоги", решил временно оставить военную тему. 

Фото: commons.wikimedia.org by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Постановщик признался, что намеренно берёт перерыв от работы над фильмами о Великой Отечественной войне. Вместо этого в его планах — проект об Александре Грибоедове, авторе "Горя от ума". Котт назвал писателя уникальным дипломатом.

"Отдохну от этой темы. Насчёт Великой Отечественной войны можно копать бесконечно. Нас там не было, что было на самом деле, не знает никто. Я думаю, вся литература и кино всё равно мифологизировано в хорошем смысле этого слова", — заявил режиссёр в интервью ТАСС.

По его словам, образ войны в искусстве всегда будет художественным осмыслением, а не документальной фиксацией. Именно это, считает Котт, не делает такие фильмы менее важными, но требует от авторов честности.

Сейчас он сосредоточится на личности Грибоедова — дипломата, поэта и композитора. Детали будущей картины не раскрываются, но сам выбор материала говорит о смене оптики: вместо батальных сцен Котт, видимо, возьмётся за судьбу отдельного человека в истории.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
