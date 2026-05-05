Две российские документальные картины получили награды на американском фестивале независимого кино WorldFest в Хьюстоне (штат Техас).

Золото фестиваля досталось фильму Алексея Дегтярёва "Борзенко: Ринг за колючей проволокой". Серебро — картине Саиды Медведевой "Viner Takes it All". В главной роли в фильме о боксёре снялся Иван Фоминов.

"Андрей Борзенко провёл в концлагере Бухенвальд более 80 боёв — это история о том, как человек сохранил волю там, где выжить уже было подвигом", — отметил режиссёр Алексей Дегтярев в комментарии для ТАСС после церемонии.

Лента Медведевой посвящена Ирине Винер, которая с 2001 по 2025 год была главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Она воспитала олимпийских чемпионок Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун и многих других. В феврале 2025 года Винер покинула пост.

Обе картины участвовали в конкурсной программе вне политического контекста — жюри оценивало только художественные и документальные достоинства. Информацию о призах подтвердили организаторы WorldFest, уточнив, что российское кино традиционно вызывает интерес у хьюстонской публики.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
