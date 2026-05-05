Неидеальный муж оказался лучше всех: за какой недостаток Юлия Снигирь обожает своего супруга

Юлия Снигирь призналась, что восхищается своим мужем Евгением Цыгановым не вопреки, а благодаря его недостаткам. По словам актрисы, есть люди, которые умеют комфортно устраиваться в жизни: выбирать лучшие отели и рестораны, планировать каждую деталь. Цыганов к таким не относится.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Юлия Снигирь

Он предпочитает спонтанность. Это качество, признаётся Юлия, её очень сердит, потому что ей с ним бывает некомфортно. Она замечает ту же черту у своего брата и, кажется, уже у сына.

"Смотрю на них и думаю — ну как же так! Но понимаю: в этом что‑то рождается", — поделилась Снигирь в интервью Voice.

По её мнению, именно из такой "неидеальности" появляется живое творчество и настоящие эмоции, которые невозможно запланировать.

Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов поженились в 2019 году, у пары растёт общий сын Фёдор. До этих отношений актриса восемь лет была замужем за Алексеем Снигирём. Цыганов же до встречи с Юлией состоял в длительных отношениях с Ириной Леоновой, от которой у него семеро детей. Пара рассталась в 2015 году, когда актриса была беременна.