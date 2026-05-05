Бойкот или верность канону: почему из трейлера Одиссеи Кристофера Нолана убрали темнокожих актёров

5 мая на канале Universal Pictures в YouTube состоялась премьера первого полноценного трейлера фильма Кристофера Нолана "Одиссея". В ролике можно разглядеть практически всех звёзд Голливуда, задействованных в проекте, включая Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Роберта Паттинсона и Тома Холланда.

Однако критики и зрители обратили внимание на то, что в трейлере нет ни одного кадра с оскароносной актрисой Лупитой Нионго и другими темнокожими артистами, которые ранее фигурировали на фото со съёмок. Её возможное появление в образе Елены Прекрасной ранее спровоцировало громкий скандал и волну критики в соцсетях.

"Крис Нолан потерял свою честность", — написал тогда миллиардер Илон Маск, присоединившись к недовольству пользователей, которые указывали на несоответствие выбора актрисы описанию героини в древних текстах.

В Сети уже появилась теория, что создатели фильма могли намеренно исключить скандальную актрису из промоматериалов, посчитав историческую достоверность более важным фактором. Студия Universal Pictures и представители Кристофера Нолана пока никак не комментируют отсутствие актрисы в трейлере.

Мировая премьера фильма, который стал первой полностью снятой на камеры IMAX картиной режиссёра, состоится 17 июля 2026 года.