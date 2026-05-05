Возвращение Мэла Гибсона: почему продолжение Страстей Христовых выйдет в двух частях

Мэл Гибсон впервые за много лет громко заявил о себе. Причина — продолжение его культового фильма "Страсти Христовы", вышедшего в 2004-м. Картина оказалась настолько объёмной, что режиссёр решил разбить её на две части.

Фото: www.flickr.com by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Первую представят в марте 2027 года, вторую — в мае того же года. В центре сюжета — события между распятием и воскресением Иисуса Христа. В ленте покажут войну на небесах и сошествие в ад.

"Мы хотели рассказать о том, что оставалось за пределами библейского текста. Этот материал невозможно уместить в обычный хронометраж", — пояснил Гибсон в редком комментарии для прессы.

Состав актёров полностью обновился. Вместо Моники Беллуччи снялась кубинская актриса Мариэла Гаррига, а роль, которую исполнял Джеймс Кэвизел, досталась финну Яакко Охтонену.

Напомним, репутация Гибсона серьезно пострадала в 2006 году: после ареста за пьяную езду он допустил антисемитские высказывания, а позже в СМИ попали его расистские и женоненавистнические комментарии в адрес бывшей возлюбленной. С тех пор режиссёр ведёт непубличный образ жизни, и новость о сиквеле стала первой за долгое время.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
