Роскомнадзор потребовал удалить третий сезон Метода с Кинопоиска и Ivi по доносу гражданина

Кино » Российское кино

Культовый психологический триллер с Константином Хабенским, столкнулся с претензиями регулятора после премьеры третьего сезона в ноябре 2025 года.

Константин Хабенский
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Константина Хабенского by Инстаграм-аккаунт Константина Хабенского
Константин Хабенский

Роскомнадзор потребовал удалить третий сезон "Метода" с "Кинопоиска" и Ivi после заключения Минкультуры, которое усмотрело в проекте материалы, "дискредитирующие традиционные духовно‑нравственные ценности".

Продюсер Владимир Маслов сообщил о снятии и направил запрос за разъяснениями в адрес регулятора, так как поступившие платформам документы не уточняют, какие нормы или ценности нарушены. Директор по взаимодействию с индустрией в компании "Яндекс" Ксения Болецкая подтвердила, что заключение выдало Минкультуры, но в нём неясно, в чём именно состоит дискредитация.

В ведомстве пояснили, что заключение подготовлено по обращению некоего гражданина (не называется) и в порядке, установленном приказом Минкультуры. "Кинопоиск" напомнил о юридическом требовании удалить контент в течение 24 часов согласно закону об информации; "Ivi" подтвердил удаление и отказался от подробных комментариев.

Продюсер проекта Владимир Маслов подчеркнул, что "Метод" — маркированный 18+ художественный психологический триллер, не предназначенный для популяризации преступлений. По жанру он сопоставим с  киносериалами "Чикатило", "Фишер", "Декстер" и "Ганнибал". Продюсер предупредил, что отсутствие чётких критериев создаёт правовую и творческую неопределённость для всей киноиндустрии.

Сериал рассказывает о следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский) и стажёрке Есении Стекловой (Паулина Андреева): первый сезон вышел в октябре 2015 года, второй — в ноябре 2020-го, третий — в ноябре 2025 года.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
