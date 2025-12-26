Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансовая подушка выдержит праздничные расходы — консультант Карпычева
Железо поддерживает выносливость и восстановление спортсменов — тренеры
Современное искусство формирует отдельные туристические маршруты в Испании — арт-гиды
Риск ожогов и пожаров на кухне повышают тостеры, грили и фритюрницы — E.M.Foco
GAC и Huawei запустили предзаказ на электроседан Hyptec A800
Влажность воздуха и повреждения усиливают пушистость кудрявых волос — LadyLike
Поглаживание по голове собаки воспринимается ею как вызов — Белновости
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин

Голливуду это не понравится: Клуни согласился на решение, которое рушит привычные правила

Джорджа Клуни не стали омолаживать ради роли в новом фильме
Кино

Цифровое омоложение давно стало привычным инструментом для крупных голливудских проектов, но не все актёры и режиссёры считают его обязательным. В фильме "Джей Келли" 2025 года команда пошла альтернативным путём, отказавшись от визуальных эффектов в пользу живой актёрской игры. Такое решение оказалось осознанным и технически оправданным. Об этом сообщает CinemaBlend.

Джордж Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vlasaty, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джордж Клуни

Почему в "Джее Келли" отказались от омоложения

За последние годы технологии de-aging активно применялись в кино, позволяя актёрам возвращаться к образам своей молодости без замены исполнителя. Однако режиссёр и сценарист Ноа Баумбах решил не использовать этот приём в картине "Джей Келли", несмотря на доступность современных визуальных эффектов. Вместо цифровой коррекции возраста на роль молодого Джея Келли был приглашён Чарли Роу, который появляется в фильме лишь в ограниченных сценах.

Такой подход выделяется на фоне индустриального тренда, где CGI-омоложение часто становится стандартом, особенно в биографических драмах и франшизах. В данном случае ставка была сделана на естественность и актёрскую преемственность, а не на технологическую демонстрацию возможностей постпродакшена.

Позиция Джорджа Клуни и технические нюансы

Джордж Клуни, исполнивший основную версию персонажа, положительно отнёсся к решению не использовать цифровое омоложение. По его словам в разговоре с CinemaBlend, внутри команды действительно обсуждались разные творческие варианты, включая применение визуальных эффектов. Однако в итоге актёр был рад, что от этого пути отказались.

Причины были не только художественными, но и техническими. Цифровое омоложение требует сложной работы с лицевой мимикой, светом и текстурами кожи, а результат не всегда выглядит органично на большом экране. В некоторых случаях зритель легко считывает искусственность образа, что может отвлекать от сюжета и драматургии.

Освежающий ход для современной индустрии

Решение Баумбаха пригласить другого актёра для сцен с молодым героем выглядит нетипичным, но логичным. Оно подчёркивает уважение к актёрской профессии и снижает зависимость фильма от сложных CGI-процессов. Такой подход также упрощает продакшн и снижает нагрузку на постпродакшн-этап, где обычно задействованы дорогостоящие специалисты по визуальным эффектам и рендерингу.

Кроме того, зритель получает более честное восприятие персонажа, без попытки "обмануть" возраст с помощью технологий. Это особенно важно для камерных драм, где внимание сосредоточено на эмоциях и диалогах, а не на зрелищности.

Сравнение: цифровое омоложение и замена актёра

Использование CGI-омоложения позволяет сохранить одного исполнителя на протяжении всего фильма и визуально связать разные временные линии. Однако этот метод требует серьёзных ресурсов, сложной графики и может вызывать эффект "зловещей долины".

Приглашение другого актёра на роль молодого персонажа даёт больше свободы в актёрской игре и снижает технические риски. Такой подход чаще используется в авторском кино и проектах, где важна естественность, а не технологическая демонстрация.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Еда и рецепты
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Новости спорта
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин Ситуативные партнёры: Россия поддержит план США по развалу Евросоюза Любовь Степушова Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд Олег Володин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Геном кальмара-вампира связал осьминогов и кальмаров — нейробиолог Симаков
Зимняя заготовка черенков даёт урожай малины к июлю
Горький шоколад образует однородный соус для фруктов
GAC и Huawei запустили предзаказ на электроседан Hyptec A800
Ситуативные партнёры: Россия поддержит план США по развалу Евросоюза
Кошка прерывает опасные действия котят хватом за загривок
Дерматологи относят изменяющиеся родинки к признакам меланомы
Поглаживание по голове собаки воспринимается ею как вызов — Белновости
Влажность воздуха и повреждения усиливают пушистость кудрявых волос — LadyLike
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.