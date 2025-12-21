Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Титаник пошёл ко дну и для Ди Каприо: что заставило актёра вычеркнуть культовый фильм из своей жизни

Леонардо Ди Каприо признался, что давно не смотрел "Титаник"
Кино

Леонардо Ди Каприо признался, что культовый "Титаник" для него остался в прошлом и пересматривать фильм он не собирается. Актёр объяснил, что в целом избегает просмотра картин со своим участием и предпочитает держать дистанцию от собственного экранного образа. Об этом сообщает Variety.

Актёр Леонардо Ди Каприо
Фото: archive.premier.gov.ru by Алексей Дружинин / Правительство России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актёр Леонардо Ди Каприо

Почему Ди Каприо не возвращается к "Титанику"

Заявление прозвучало во время совместного интервью Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, где актёры обсуждали карьеру, выбор ролей и отношение к собственным работам. По словам Ди Каприо, он давно не видел фильм Джеймса Кэмерона и не испытывает потребности к нему возвращаться. Такой подход он считает для себя принципиальным и последовательным.

"Я уже сто лет его не видел. Я ведь не смотрю собственные фильмы", — признался актёр Леонардо Ди Каприо в беседе с Variety.

Ди Каприо отметил, что предпочитает сосредотачиваться на новых проектах и идеях, а не на анализе уже сделанного. Для него кино — это процесс и движение вперёд, а не повод для постоянной рефлексии над прошлым.

Мнение Дженнифер Лоуренс и личный опыт актрисы

Дженнифер Лоуренс с таким подходом не согласилась и отметила, что "Титаник" — редкий случай, когда пересмотр может принести удовольствие даже исполнителю главной роли. По её словам, фильм остаётся сильным зрительским переживанием и спустя годы.

При этом сама Лоуренс призналась, что тоже редко пересматривает свои работы, хотя иногда делает исключения. Одна из таких попыток закончилась довольно иронично.

"Я подумала: "Интересно, а я хорошо играю?" Включила фильм — и не помню, что было дальше", — рассказала актриса, вспоминая просмотр "Аферы по-американски".

Лоуренс добавила, что в тот момент была в нетрезвом состоянии, поэтому оценить собственную актёрскую игру так и не удалось. Тем не менее она отметила, что со временем отношение к своим ролям у многих актёров становится более спокойным и отстранённым.

Приватность и публичные появления актёра

Ранее Леонардо Ди Каприо также рассказывал о своём стремлении к приватности. Актёр часто появляется на публике в головных уборах и масках, стараясь минимизировать внимание к своей персоне. По его словам, он выходит в свет в основном тогда, когда действительно есть повод — новый фильм, важное высказывание или значимый проект.

Такой подход позволяет ему сохранять баланс между публичной профессией и личной жизнью, что особенно сложно для звёзд мирового масштаба, связанных с крупными кинопроектами, фестивалями и премиями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
