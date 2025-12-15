Мечтатели Кинга рвутся на экран: фильм обещает открыть дверь, которую даже автор боялся трогать

По повести Стивена Кинга "Мечтатели" будет снят фильм

Порой кажется, что Стивен Кинг пишет с невероятной скоростью, опережая даже стремительный темп голливудского кинопроизводства. Но случается и обратное: едва новое произведение мастера выходит в свет, как кинематографисты уже выстраиваются в очередь за правами на экранизацию. Именно такая ситуация складывается сейчас вокруг "Мечтателей" — свежей повести Кинга из сборника "Чем темнее, тем лучше". Произведение ещё не успело отметить свой первый год, а проект по его воплощению на экране уже находится на пороге запуска.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стивен Кинг

За создание фильма возьмётся Джанкарло Эспозито — актёр, чье одно лишь выражение лица способно убедить в тщетности любых споров. Его внушительный послужной список включает такие знаковые проекты, как "Пацаны", "Во все тяжкие" и "Мандалорец", и этот список можно продолжать. Теперь Эспозито намерен погрузиться в мир хоррора, и это заявление звучит как минимум интригующе.

"Я хочу попробовать себя в жанре ужасов", — поделился актёр и режиссер своими планами.

Почему такой ажиотаж?

Во-первых, Эспозито подтвердил, что переговоры находятся на финальной стадии и производство картины вот-вот начнётся. Во-вторых, за написание сценария отвечает Гай Бусик — человек, стоящий за такими успешными фильмами, как "Крик 6" и "Я иду искать". Это гарантирует, что повествование не превратится в пресный и стерильный триллер. Фантазия Бусика обладает достаточной глубиной, чтобы сны предстали не как абстрактные, туманные образы, а как нечто способное по-настоящему нарушить ваш покой.

И, что самое важное, сам Стивен Кинг признавался, что "Мечтатели" — одна из немногих его работ, которая по-настоящему его напугала. Такое признание от мастера жанра встречается нечасто. По словам писателя, он даже старался не думать о содержании повести перед сном, настолько сильное впечатление она на него произвела.

О чём же эта повесть?

Действие разворачивается в 1971-1972 годах. Уильям Дэвис, ветеран войны во Вьетнаме, уставший от боевых действий и армейской жизни, пытается начать новую главу своей жизни в Портленде. Он ведёт тихую жизнь, работает стенографистом, ничем не выделяясь из толпы. Всё меняется, когда он натыкается на объявление от некоего Элджина. Этот человек называет себя "учеёым-джентльменом" и, судя по всему, искренне верит, что постиг все тайны человеческого мозга.

Дэвис соглашается стать его ассистентом и довольно быстро осознаёт, что оказался не в обычной лаборатории, а в центре научного эксперимента. Элджин одержим идеей "пробить" границу сна, используя для этого специальные препараты, гипнотические техники и загадочный образ красного дома с зелёной дверью.

Чем глубже Дэвис погружается в этот процесс, тем сильнее становится ощущение, что дело не столько в науке, сколько в чём-то гораздо более зловещем. И, судя по тому, как об этом говорит сам Кинг, повесть уходит в такие тёмные уголки подсознания, куда лучше не спускаться без должной подготовки и проводника.