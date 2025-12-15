Санта больше не дарит подарки: новый слэшер превращает Рождество в охоту на тени декабря

В "Тихой ночи, смертельной ночи" Санта перестаёт быть добрым

Под зловещий звон рождественских колокольчиков в российские кинотеатры врывается "Тихая ночь, смертельная ночь" — новая интерпретация одноимённого слэшера 1984 года. Создатели решили переосмыслить образ Санта-Клауса, превратив его костюм в нечто, напоминающее маску Майкла Майерса. Удалось ли им вдохнуть новую жизнь в культовую франшизу и почему история о маньяке обрела неожиданные романтические нотки?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Санта Клаус в снегу

Травма и начало пути

В канун Рождества маленький Билли Чапман переживает двойную трагедию. Он теряет не только дедушку, скончавшегося от передозировки лекарств, но и родителей. На заснеженной дороге их жестоко убивает человек в костюме Санта-Клауса. Перед смертью мать Билли успевает нанести убийце смертельную рану. Мальчик, словно заворожённый, наблюдает за истекающим кровью символом праздника, и в этот момент происходит нечто, смысл чего раскроется лишь ближе к финалу.

Бегство и неожиданная любовь

Повзрослевший Билли скитается по стране, перебиваясь случайными заработками и нигде не задерживаясь. В одном из новых мест он устраивается в небольшую сувенирную лавку. Ею управляют добродушный мужчина и его дочь Пэм — девушка вспыльчивая, но обаятельная. Между одинокими сердцами быстро зарождается симпатия, перерастающая в романтические отношения. Билли начинает всерьёз задумываться о том, чтобы прекратить свое вечное бегство и остепениться. Однако его планам мешает внутренний голос, который требует от Билли совершать убийства каждый декабрь.

Режиссёрский взгляд на перезагрузку

Режиссёр Майк П. Нельсон не новичок в обновлении культовых хорроров. Ранее он уже работал над короткометражкой "Сладкая месть", которая стала первым шагом к перезагрузке франшизы "Пятница, 13-е". Оригинальный фильм Чарльза Селлера, премьера которого в 1984 году вызвала скандал, превратил любимца детей и символ Рождества, Санта-Клауса, в безумного убийцу с окровавленным топором. Эта смелая идея привела к быстрому прекращению проката из-за многочисленных жалоб общественности. Тем не менее, несмотря на пуританские настроения, фильм добился успеха, породив франшизу из шести картин, последняя из которых вышла в 2012 году.

Нельсон, который ранее уже вдохнул новую жизнь в серию "Поворот не туда", взял за основу ядро оригинала, но полностью переработал концепцию. В результате появился необычный гибрид слэшера и ромкома. Новая версия лишена некоторых ключевых элементов картины Селлера, но взамен предлагает зрителям динамичный и местами забавный полуторачасовой аттракцион.

Смешение жанров и новая мотивация

Резкие переходы между жанрами могут вызвать недоумение у части аудитории, но, как отмечают критики, это отражает дух времени. Режиссёр умело чередует внезапную романтику с гротескными сценами насилия, не давая зрителю заскучать ни от одного из элементов.

На смену сломленному смертью родителей и жестоким религиозным воспитанием молодому человеку, чья психика не выдержала, пришёл собранный парень с чёткой целью. Каждый декабрь Билли облачается в костюм Санты, вооружается топором и, следуя указаниям своего внутреннего голоса, уничтожает злодеев: убийц, мошенников и даже нацистов. Стоит отметить, что безумная сцена расправы героя над поклонниками идеологии Третьего рейха была вырезана из российской прокатной версии.

Таким образом, "Тихая ночь, смертельная ночь" трансформировалась из истории о Санте-психопате, жаждущем лишь крови, в нечто, напоминающее смесь "Декстера" и "Санта-Клауса" Джона Пасквина. Постоянные препирательства Билли с внутренним голосом вызывают ассоциации с недавним "Веномом", хотя и без харизмы Тома Харди и неловких шуток симбиота. Несмотря на смену посыла (фильм Селлера всё-таки активно кивал в сторону обыденности и того, как легко разрушить детские иллюзии), новая версия предлагает более структурированную и, как ни парадоксально, более "героическую" арку для своего протагониста.