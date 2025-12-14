Трудно поверить, но Спилберг не хочет снимать Аффлека: причина выглядит почти пародией

Бен Аффлек столкнул в бассейн сына Стивена Спилберга

В мире кинематографа, где сотрудничество между талантливыми людьми является основой многих успешных проектов, порой случаются весьма любопытные ситуации. Одна из таких историй касается двух выдающихся фигур Голливуда — Стивена Спилберга и Бена Аффлека. Казалось бы, их пути должны были пересечься неоднократно, учитывая их значительный вклад в индустрию. Однако, как выяснилось, этому помешало не творческое непонимание или финансовые разногласия, а весьма неожиданное событие, произошедшее много лет назад.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Актёр Бен Аффлек

Зарождение идеи и неожиданное препятствие

Все детали этой необычной ситуации стали известны благодаря Майку Биндеру, режиссёру и сценаристу. В середине двухтысячных годов Биндер задумал снять драмеди под названием "Прожигатель жизни" и видел в главной роли именно Бена Аффлека. Проект находился под крылом студии DreamWorks, и Биндер, следуя протоколу, отправился к главе студии Стивену Спилбергу для получения одобрения.

Спилберг внимательно выслушал концепцию фильма, выразил своё согласие с идеей, но затем его мысли унеслись в прошлое, в девяностые годы. В тот период Бен Аффлек состоял в отношениях с Гвинет Пэлтроу. Во время совместного отдыха в Испании, как вспоминает Биндер, произошёл небольшой, но запомнившийся инцидент у бассейна. По словам режиссёра, сын Спилберга, будучи ребёнком, толкнул Аффлека в воду. Актёр, выбравшись из бассейна мокрый и, очевидно, раздосадованный, в ответ схватил мальчика и в свою очередь отправил его в воду. Хотя инцидент не был серьёзным, ребёнок заплакал, и, как оказалось, это воспоминание оставило глубокий след в сознании Спилберга.

Человеческий фактор против профессиональных амбиций

Когда Майк Биндер получил отказ от Спилберга, он ожидал услышать аргументы, связанные с коммерческими перспективами фильма, его потенциальными кассовыми сборами или, возможно, с бурным вниманием прессы к личной жизни Аффлека в тот период (вспомним эпоху "Беннифер" и череду не самых удачных премьер актёра). Однако причина отказа оказалась куда более личной и, как ни странно, человечной. Спилберг прямо заявил, что ему некомфортно работать с человеком, с которым связано такое неприятное воспоминание из детства его сына.

Биндер предпринял попытки убедить режиссёра, и на какое-то время ему показалось, что он добился своего. Спилберг, казалось, смягчился и дал согласие на участие Аффлека в проекте. Однако уже на следующее утро студия DreamWorks отозвала своё одобрение. Трудно поверить, что это было простое совпадение. В итоге фильм "Прожигатель жизни" был снят как независимый проект, и Бен Аффлек действительно сыграл в нём главную роль, но уже без участия Стивена Спилберга.

С тех пор пути этих двух выдающихся кинематографистов так и не пересеклись в совместных проектах. И, возможно, тот давний инцидент у бассейна в Испании оказал гораздо большее влияние на их профессиональные судьбы, чем все сплетни и заголовки таблоидов нулевых вместе взятые. Это яркий пример того, как личные переживания, даже самые незначительные на первый взгляд, могут формировать ход событий в мире большого кино.